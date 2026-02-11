Туристические полеты из Прикамья на плато Маньпупунер начнутся к конце месяца

Зимне-весенний сезон экскурсионных полетов на вертолете на плато Маньпупунер стартует 27 февраля и продлится до 10 апреля. Эта информация размещена на сайте оператора ООО «Урал турс». На данный момент запланировано шесть вылетов из Ныроба на вертолете Ми-8Т. Стоимость тура на одного человека составляет 94,5 тыс. руб. После полеты продолжатся в летний сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться на воздушном судне авиакомпании «Геликс». Ее гендиректор Вадим Балдин рассказал, что перед открытием сезона Ми-8Т прошел капитальный ремонт. По его словам, машина может быть задействована в других проектах по развитию внутреннего туризма в Пермском крае, а также доставки рыбаков и охотников в труднодоступные районы. Господин Балдин добавил, что финансовую поддержку капремонта оказала ООО «Сибирская лизинговая компания». При выполнении полета на Маньпупунер Ми-8Т может взять на борт до 18 пассажиров.

Маньпупунер является природным памятником и находится на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми. На вершине плато находятся семь каменных столбов выветривания высотой от 30 до 42 метров.