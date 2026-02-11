Двоих уфимцев приговорили к шести годам колонии за похищение человека

Советский районный суд Уфы приговорил двоих местных жителей, признанных виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), к шести годам колонии строгого режима каждого.

Установлено, что в январе 2025 года подсудимые по просьбе супруги пациента, проходившего лечение в реабилитационном центре, встретили его возле дома. Потерпевший, который не хотел возвращаться в учреждение, отказался поехать с ними. Подсудимые избили его и насильно посадили в автомобиль.

Соседка, услышав крики о помощи, обратилась к полицейским, которые установили местонахождение похищенного. Подсудимые не признали вину.

Майя Иванова