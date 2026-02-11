В Учалинском районе в аварии погиб двухлетний ребенок

Вчера на 130-м км дороги Белорецк — Учалы — Миас в Учалинском районе столкнулись Lada Granta и Daewoo Matiz, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате аварии двухлетняя пассажирка Daewoo Matiz скончалась на месте. Пострадавших в ДТП, находившихся в Daewoo Matiz троих детей пяти, семи и девяти лет и их беременную мать, доставили в ближайшую больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он отметил, что в Учалы выехали специалисты санавиации, травматолог и хирург из Белорецкой центральной районной клинической больницы. Состояние женщины оценивается как тяжелое, еще двое детей также находятся в тяжелом состоянии. Один ребенок в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура взяла на контроль расследование причин ДТП.

Майя Иванова