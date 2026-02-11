Мэрию Самары проверят на халатность после обращения депутата Госдумы

Депутат Госдумы Владимир Плякин направит в контрольные органы обращение с просьбой проверить действия администрации Самары на халатность. Основанием для этого стало длительное бездействие чиновников в решении вопроса перекрытия дороги, пожарного проезда и сноса самовольной постройки в Кировском районе города. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее жители пожаловались чиновникам на самострой, перекрывающий дорогу и пожарный проезд на Поляне им. Фрунзе. Летом 2025 года мэрия обратилась в суд с иском к владельцу объекта и потребовала снести постройку и взыскать с собственника сумму неосновательного обогащения. Но суд не стал рассматривать заявление чиновников, и лишь в октябре они попытались оспорить это решение. В итоге суд удовлетворил ходатайство чиновников лишь 1 декабря.

Жители были вынуждены обратиться к Владимиру Плякину. Он, в свою очередь, направил обращение в мэрию, но получил ответ с нарушением установленных сроков — спустя два месяца. Депутат Госдумы возмутился неудовлетворительной работой юристов мэрии и медлительностью городской администрации в решении вопроса.

Георгий Портнов