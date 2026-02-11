Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Удмуртия лидирует в модернизации ЖКХ в 2025 году

Удмуртия оказалась в числе регионов с наибольшими успехами в модернизации жилищно-коммунального хозяйства, пишет «ТАСС» со ссылкой на статистику Минстроя России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С начала 2025 года качество тепло-, водоснабжения и водоотведения было улучшено для 1,6 млн человек в Удмуртии. В числе лидеров также Татарстан, где улучшения коснулись 813 тыс. человек, и Саратовская область с 685 тыс. человек»,— говорится в сообщении.

Всего по России с начала 2025 года улучшение качества коммунальных услуг затронуло более 9,2 млн человек.

Анастасия Лопатина