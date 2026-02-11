Оборот розничной торговли в Пермском крае в 2025 году вырос на 2,7%

В январе-декабре 2025 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 910 млрд руб., что составляет 102,7% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах), сообщает Пермьстат. Доля непродовольственных товаров составила 51,4%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 48,6%.

Оборот розничной торговли края в январе-декабре 2025 года на 98,5%. Он формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,5%, отмечает Пермьстат.

Оборот общественного питания в Пермском крае за прошлый год вырос на 1,4% и составил 52,7 млрд руб. Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 января 2026 года составил 53,9 млрд руб., что соответствует 34 дням торговли.