Экс-машиниста челябинской железной дороги будут судить за столкновение поездов

Златоустовская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего машиниста эксплуатационного локомотивного депо. Он обвиняется в нарушении правил движения поездов, которое привело к аварии и крупному ущербу (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2024 года машинист передал оператору неверную информацию о месте остановки и нахождения поезда. В итоге подвижные составы на перегоне Хребет — Уржумка в границах Миасса столкнулись и повредились. Один из электровозов сошел с рельс. Собственнику был причинен ущерб в размере 9 млн руб.

Материалы уголовного дела направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска