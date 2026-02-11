Свердловчанина отправили в колонию на 21 год за убийства женщин в 2004 году

Ревдинский городской суд (Свердловская область) назначил наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии особого режима по делу об убийстве двух женщин в 2004 году 65-летнему Анатолию Романову. Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, он признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Согласно материалам дела, в августе 2004 года при покупке алкоголя осужденный познакомился с мужчиной и пошел с ним в подвал жилого дома, где они употребляли алкоголь. После того как мужчина заснул, его знакомая пришла в подвал и начала будить его, что привело к конфликту с Анатолием Романовым. В ходе ссоры он повалил женщину на пол, задушил ее и нанес ножевое ранение в живот. Потерпевшая скончалась на месте.

В октябре того же года обвиняемый познакомился с другой женщиной, с которой пошел в квартиру. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт. Мужчина повалил потерпевшую на пол, задушил электрическим проводом и нанес ножевое ранение. После этого он покинул место преступления.

Раскрытие преступлений стало возможным благодаря показаниям свидетелей и результатам судебно-медицинской экспертизы. В ходе следствия и судебного разбирательства Анатолий Романов признал свою вину полностью.