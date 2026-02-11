В Оренбуржье за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 13,5%

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Оренбургской области в первую неделю февраля 2026 года по сравнению с предыдущим периодом составил 13,5%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В настоящее время в регионе выросла доля риновирусов. Вирус гриппа A(H3N2) продолжает доминировать среди выявленных штаммов по области.

Кроме того, за шестую неделю 2026 года в Оренбуржье зафиксирован рост числа случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Удельный вес заболеваний COVID-19 в общей структуре респираторных инфекций составил 0,4%.

Георгий Портнов