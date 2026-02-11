В Мексике после взрыва на трубопроводе погибло три человека и ранено еще шесть

В мексиканском городе Лома после взрыва трубопровода, принадлежащего государственной нефтяной компании Pemex, погибло три местных жителя, ранено еще шестеро. Как сообщает Reuters, на месте взрыва работают экстренные службы штата Оахака.

Губернатор штата Саломон Хара Крус выразил соболезнования родственникам погибших и заявил, что ведется расследование происшествия. Компания Pemex пока не прокомментировала произошедшее.

Влад Никифоров