Алжир посчитал актом государственной агрессии материал канала France 2

Отношения Алжира и Франции могут резко ухудшиться после выхода на телеканале France 2 материала с критикой алжирских властей и президента Абдельмаджида Теббуна. Официальные представители североафриканской страны назвали сюжет «актом государственной агрессии» и намеренной дезинформацией, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое исследование Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

Эксперт GFCN, главный редактор алжирского издания Le Jeune Independant Камель Мансари, считает, что обе страны «находятся на грани разрыва». По его словам, Алжир требует, чтобы его уважали как суверенную страну, без давления и запугивания. Однако в ответ видит лишь «эскалацию со стороны Парижа».

Уточняется, что официальный Алжир отреагировал на программу незамедлительно: МИД страны назвал ее «паутиной лжи», в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. В GFCN считают, что разрыв отношений грозит Франции потерей контроля над процессами в Северной Африке и Сахеле, в том числе в вопросах поставок алжирского газа в Европу, антитеррористического сотрудничества, и контроля над миграционными потоками.

Влад Никифоров