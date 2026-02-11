В пермском детском саду зафиксированы случаи кишечной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Прикамью организовало комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией единичных случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) в пермском МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 394». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уже проведено обследование организации и питания детей, осуществлен отбор проб воды, пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Кроме этого, специалисты проверили сотрудников пищеблока и выдали предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий. Ситуация находится на контроле управления.