Лавров: европейские «провокации на море» скоро прекратятся

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провокационные действия европейских стран в морских акваториях, по его мнению, скоро прекратятся.

«Провоцировали, да. Сейчас таких провокаций на море тоже наблюдаем немало. Но убежден, что скоро они прекратятся, потому что те, кто их организуют, осознают тяжесть последствий для себя»,— сказал господин Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Глава российского МИД напомнил о случаях, когда французские корабли входили на маршруты Северного морского пути без запроса разрешений и уведомлений, нарушая установленные правила. По его словам, их организаторы осознают серьезность возможных последствий.