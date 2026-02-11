Главком ВС Норвегии Кристофферсен предложил создать горячую линию с РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен выступил с инициативой создать прямую горячую линию между военными ведомствами Норвегии и России. Как он заявил в интервью The Guardian, это позволит предотвратить недопонимания и осложнения в отношениях, особенно в Арктическом регионе.

Господин Кристофферсен объяснил, что линия связи между двумя столицами необходима, чтобы избежать эскалации конфликтов, вызванной именно недопониманием. Он также отметил, что на данный момент Москва и Осло поддерживают ограниченные прямые контакты по вопросам поисково-спасательных операций в Баренцевом море. Также на границе регулярно проводятся встречи представителей вооруженных сил двух стран.

По словам генерала, случаи нарушения воздушного пространства в регионе связаны с недоразумениями. По его мнению, Россия активно использует помехи для GPS, и эти помехи влияют и на сами самолеты. «Когда мы разговариваем с русскими, они реагируют очень профессионально и предсказуемо»,— отметил господин Кристофферсен.