В Челябинске снег убирают более 500 рабочих

Утром 11 февраля после метели и снегопада улицы Челябинска убирают 248 единиц техники и 525 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства мэрии.

Специалисты очищают дорожное покрытие, тротуары, прилотковую часть и остановки общественного транспорта. Ночью в городе работали 217 спецмашин и бригада из 192 человек.

По данным министерства дорожного хозяйства Челябинской области, на региональных трассах ночью снег убирали 272 единицы техники.

Виталина Ярховска