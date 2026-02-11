Прокурором Аргаяшского района стал Денис Асадуллин

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Аргаяшского района Дениса Асадуллина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Денис Асадуллин служит в органах более 13 лет. Работал помощником прокурора Курчатовского района Челябинска, помощником и старшим помощником прокурора Копейска. Также был прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД России по региону, зампрокурора Варненского района и Калининского района Челябинска.

Виталина Ярховска