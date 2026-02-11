В Екатеринбурге впервые показали музыкальный спектакль «Гамлет» Евгения Миронова

На сцене Свердловской филармонии представили музыкально-драматический спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актер Евгений Миронов и дирижер Иван Рудин в свердловской филармонии Фото: София Паникова Репетиция музыкально-драматического спектакля-концерта «Шекспир. Шостакович. Гамлет» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 2 Актер Евгений Миронов и дирижер Иван Рудин в свердловской филармонии Фото: София Паникова Репетиция музыкально-драматического спектакля-концерта «Шекспир. Шостакович. Гамлет» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра Фото: София Паникова

Режиссер постановки, заслуженная артистка и лауреат Государственной премии РФ — Марина Брусникина. Автор идеи, народный артист РФ и худрук Театра Наций — Евгений Миронов. Концерт стала одним из ключевых событий региональной программы 25-го сезона XXV Международного музыкального фестиваля ArsLonga, сообщили в пресс-службе филармонии.

Для Евгения Миронова это третий сценический опыт работы с трагедией «Гамлет». Ранее актер исполнял роль в одноименной постановке (1998 год) немецкого театрального режиссера Петера Штайна. В спектакле Робера Лепажа «Гамлет | Коллаж» (2013 год) он реализовал формат монодрамы, сыграв все роли. В Свердловской филармонии Евгений Миронов — чтец, драматически исполняющий роли разных персонажей в форме монолога вместе с музыкой Шостаковича.

«Я себя отпускаю. У меня нет декораций, нет партнеров. Такой интимный способ существования, когда я могу донести вещи, которые в театре невозможны — мысль автора. В данном случае Шекспира. Я здесь более свободный. Обожаю этот формат и очень боюсь, что я уйду в него с головой»,— рассказал актер.

В центре спектакля трагедия «Гамлет» Уильяма Шекспира. Драматургическое действие разворачивается за короткое сценическое время благодаря тесному взаимодействию литературного текста и музыкальной партитуры. В этом проекте музыка выступает не сопровождением, а самостоятельной драматургической силой. Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина становится полноправным участником сценического действия.

«Музыка Шостаковича очень остра. И ощущения такие, будто у тебя берут кровь из пальца. Вроде укол небольшой и крови немного, но ты каждый раз боишься этого ощущения, этого мгновения, этого касания и точно чувствуешь его всем телом. Для меня Шостакович оставляет на каждом пальце точку в каждом такте»,— уточнил дирижер.

София Паникова