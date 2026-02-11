Сварщики и машинисты в Челябинской области могут зарабатывать 200 тыс. рублей

За февраль 2026 года в Челябинской области было открыто более 2,3 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тыс. руб. и выше. Чаще всего такое жалованье могут получать сварщики (9% от всех подобных вакансий), машинисты и разнорабочие (по 8%), сообщает HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Почти четверть (24%) компаний, которые готовы платить сотрудникам от 200 тыс. руб., относится к отрасли «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие». Много таких организаций среди направлений «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (12%), «Металлургия, металлообработка» (6%) и «Добывающая отрасль» (5%).

В топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в регионе попали управляющий стоматологической клиникой (от 550 тыс. руб.), исполнительный директор (от 500 тыс. руб.), начальник сортопрокатного цеха (от 500 тыс. руб.), руководитель группы разработки (от 487,5 тыс. руб.) и водитель-оператор смесительно-зарядных машин (480 тыс. руб.).

Виталина Ярховска