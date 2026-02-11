Лавров: Москва хранит «вежливое молчание» о переговорах в ОАЭ о мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что отсутствие подробных комментариев по поводу недавних встреч в Абу-Даби продиктовано этикой переговоров. По его словам, Москва придерживается «вежливого молчания», поскольку достижение реальных результатов в дипломатии требует конфиденциальности и отсутствия публичной суеты.

«По ходу второго тура переговоров, прошедших в Абу-Даби 4-5 февраля этого года, как и после первого январского "тура", мы храним вежливое молчание как приличные люди, которые знают, что переговоры, если ты нацелен на результат, любят тишину»,— заявил господин Лавров в интервью проекта «Эмпатия Манучи».

Трехсторонние переговоры США, России и Украины проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной.