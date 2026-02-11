Новосибирская промышленность потеряла более 2% по итогам 2025 года

Промышленность Новосибирской области впервые с «пандемийного» 2020 года показала спад по итогам года. Это следует из сообщения Новосибирскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, индекс новосибирского промпроизводства составил 97,9%. Снижение произошло в первую очередь из-за падения в обрабатывающем секторе (минус 2,4%). Добыча полезных ископаемых, напротив, выросла на 0,8%.

Для сравнения, индекс промпроизводства в регионе в 2021 году составил 112%, в 2022-м — 100,3%, в 2023-м — 106,3%, в 2024-м — 103,4%.

Валерий Лавский