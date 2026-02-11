Средняя стоимость кв. м в элитных новостройках Свердловской области — 248 тысяч

Росстат опубликовал данные о средней стоимости одного квадратного метра (кв. м) жилья на первичном и вторичном рынках в Свердловской области за четвертый квартал 2025 года. Так, на первичном рынке средняя стоимость кв. м составила 157 тыс. руб.

В квартирах среднего качества (типовых) стоимость составляет 130 тыс. руб., в жилье улучшенного качества — 158,1 тыс. руб., а в элитных новостройках — 248 тыс. руб. (в третьем квартале стоимость кв. м составлял 245,9 тыс. руб.)

На вторичном рынке жилья по итогам четвертого квартала прошлого года стоимость кв. м составила 108,4 тыс. руб. В домах низкого качества кв. м стоит 78,4 тыс. руб., среднего качества — 89,1 тыс. руб., улучшенного — 123,2 тыс. руб., а в элитных домах на вторичном рынке средняя стоимость кв. м составила 181,6 тыс. руб. (в третьем квартале — 180 тыс. руб.)

Мария Игнатова