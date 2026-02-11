Банки выдали россиянам в январе на 14,5% кредитов меньше, чем в прошлом месяце

Объем выдачи потребительских кредитов в России продолжает снижаться третий месяц подряд. В январе банки выдали 1,38 млн кредитов, что на 14,5% меньше, чем в декабре 2025 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январем 2025 года, показатель вырос на 7,3%, однако динамика остается отрицательной. «Выдача потребкредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей, что, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего кредитов в январе было выдано в Москве (85,7 тыс.), Московской области (79,8 тыс.), Краснодарском крае (59,7 тыс.), Тюменской области (49,6 тыс.) и Свердловской области (47,6 тыс.). При этом сильнее всего выдача сократилась в Кемеровской (-18,1%) и Омской (-17,9%) областях, Пермском крае (-17,8%), Самарской области (-16,6%), а также в Санкт-Петербурге (-16,5%) и Москве (-16,1%).