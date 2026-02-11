Военачальник НАТО: Россия научилась противодействовать ПВО альянса своими дронами

Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Россия выявила слабые места системы противовоздушной обороны альянса и научилась противодействовать ей с помощью массового применения беспилотников.

«Мы построили систему, рассчитанную на поражение самолетов. Поэтому стоимость ракеты была оправданной за сбитый самолет, а количество ракет соответствовало количеству самолетов. А теперь они просто переполняют нижний эшелон ПВО массово произведенными беспилотниками»,— сказал господин Вандье (цитата по ТАСС).

По его словам, ПВО НАТО менее эффективна против более дешевых дронов, которые могут «применяться роями».