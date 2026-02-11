Посол РФ: Уругвай думает о подписании соглашения о сотрудничестве с Москвой

Власти уругвайской столицы Монтевидео изучают возможность заключения соглашения о сотрудничестве с Москвой, сообщил посол России в Уругвае Алексей Исаков.

«Из моих контактов с руководством уругвайской столицы и других регионов — налицо заинтересованность в расширении обменов с российскими партнерами. У нас уже существует меморандум о сотрудничестве между Монтевидео и Санкт-Петербургом, прорабатывается вопрос подписания аналогичного документа с Москвой»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Дипломат отметил, что уругвайские регионы, включая второй по величине штат Канелонес, заинтересованы в развитии экономических и иных связей с субъектами РФ. По его словам, такая кооперация уже приносит пользу обеим сторонам.