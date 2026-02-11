Президент Колумбии заявил о сорванном покушении на него

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что во вторник заговорщики пытались на него организовать нападение. По его словам, они планировали обстрелять вертолет, на котором он находился. Его слова передает AFP.

Нападение, по словам господа Петро, планировалось совершить при посадке его вертолета на Карибском побережье. Чтобы избежать атаки, экипаж изменил маршрут и в течение четырех часов находился над открытым морем, после чего приземлился в незапланированном месте. Об этом он заявил, выступая на заседании кабинета министров.

По словам господина Петро, группировки наркоторговцев планируют его убийство с момента вступления в должность в августе 2022 года. AFP отмечает, что заявление президента прозвучало после неоднократных предупреждений о готовящемся покушении со стороны наркокартелей.