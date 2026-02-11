Пилоты Lufthansa заблокируют авиарейсы забастовкой по всей Германии

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group и ее грузовое подразделение Lufthansa Cargo столкнутся с массовыми отменами рейсов в четверг, 12 февраля, из-за 24-часовой забастовки пилотов. Об этом объявил профсоюз Vereinigung Cockpit (VC), требующий улучшения пенсионных условий для работников. Одновременно профсоюз бортпроводников UFO объявил забастовку в дочернем перевозчике Lufthansa CityLine.

Как сообщает Reuters, забастовка затронет все рейсы, вылетающие из аэропортов Германии. Также будут отменены рейсы CityLine из Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Дюссельдорфа и других городов.

Представитель Lufthansa Марк Барон заявил, что уведомление о забастовке было получено «в крайне сжатые сроки», а сами меры являются «непропорциональными» и нанесут серьезный удар по пассажирам. «Устойчивые решения могут быть найдены только через диалог; забастовки всегда должны оставаться крайней мерой»,— сказал он. Господин Барон добавил, что компания готова к переговорам в любое время.