За вечер в России сбили 48 дронов

Российские силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили 48 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Над Ростовской областью сбили 17 беспилотников. Над Белгородской областью и Краснодарским краем уничтожили по десять дронов. Семь БПЛА сбили над Азовским морем. Три БПЛА уничтожили над Крымом, и еще один — над Воронежской областью.

В Белгородской области при ударах пострадали несколько человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По информации оперативного штаба Кубани, в Сочи и в Крымском районе Краснодарского края звучали сирены из-за атаки БПЛА, о последствиях налета местные власти не сообщали. Главы других регионов налет не прокомментировали.