Пять шайб подряд принесли СКА победу 5:1 над «Нефтехимиком»

СКА победил «Нефтехимик» со счетом 5:1 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел 10 февраля в Нижнекамске.

Фото: ХК СКА

Счет открыли хозяева: на 21-й минуте забил Дамир Жафяров. После этого петербуржцы ответили пятью шайбами подряд. Во втором периоде голами отличились Матвей Короткий, Марат Хайруллин и Джозеф Бландизи. В начале третьего периода Марат Хайруллин оформил дубль, затем забил Сергей Плотников.

Эта победа стала для СКА третьей подряд. Следующий матч команда проведет против «Барыса» 12 февраля.

Артемий Чулков

