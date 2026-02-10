Суд в Петербурге огласил приговор за растрату более 416 млн рублей Росимущества

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего замглавы управления Росимущества в Петербурге и Ленобласти Константина Калниньша и сотрудника учреждения Олега Погрошева к восьми с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток и растрате (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба фигуранта взяты под стражу в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Остальным подсудимым — бизнесменам Дмитрию Господарикову, Олегу Дорошкевичу, Александру Каранину и Елене Навоенко — суд назначил по четыре года условно с испытательным сроком четыре года (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В январе 2022 года, по этому делу уже выносили приговор, согласно которому упомянутые лица получили условные сроки, однако 24 ноября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение и направил материалы на рассмотрение в ином составе.

Дело связано с госконтрактами на прием, транспортировку, хранение, экспертизу и уничтожение имущества, обращенного в собственность государства. По версии обвинения, участники группы, действуя из корыстных побуждений и не намереваясь исполнять обязательства, в начале 2017 года обеспечили заключение с территориальным управлением Росимущества ряда контрактов и договоров на оказание таких услуг. Имущество, которое компании обязаны были сохранять и возвращать заказчику в том состоянии, в каком оно было принято, в период до апреля 2018 года было растрачено.

Калниньш и Погрошев, используя служебное положение, обеспечивали направление государственного имущества на хранение в коммерческие структуры, после чего оно похищалось и реализовывалось третьим лицам, не осведомленным о преступном умысле. За передачу собственности Росимущества аффилированным компаниям сотрудники учреждения систематически получали взятки.

С осужденных солидарно взыскали 416 996 757,88 рубля в пользу управления Росимущества в счет возмещения ущерба. Кроме того, у Калниньша конфисковали имущество в сумме, соответствующей размеру взяток, — 10 351 846 рублей, у Погрошева — 6 000 000 рублей.

Артемий Чулков