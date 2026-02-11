Финсектор осваивает расходные технологии

В 2026 году доля затрат на информационные технологии (ИТ) в общем объеме операционных расходов крупнейших банков может достигнуть 29%, сумма может приблизиться к 2 трлн руб. Значительная часть подобных расходов у крупнейших банков приходится на оплату труда персонала, тогда как у менее крупных игроков растет доля расходов на инфраструктуру. По мнению экспертов, технологический разрыв между банками из топ-10 и остальными увеличится, а небольшим организациям придется сосредоточиться на закупке стандартных решений, чтобы выполнять регуляторные требования.

В 2026 году доля расходов на ИТ у крупнейших банков (топ-10 по активам) вырастет на 2 п. п. и достигнет 29% от общей величины операционных расходов. В 2024 году доля таких расходов составляла 26%. Такие оценки содержатся в обзоре, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). В других группах кредитных организаций показатели будет менее значимыми. По оценке агентства, у банков, занимающих с 11-й по 50-ю позицию, доля ИТ-расходов в 2026 году сохранится на уровне предыдущего года (23%), тогда как в 2024 году составляла 21%. У банков с 51-го по 100-е место доля затрат в 2025 году увеличилась на 7 п. п., до 29%, однако в наступившем году останется на достигнутом уровне. Для небольших кредитных организаций (вне топ-100) расходы в 2026 году вырастут на 1 п. п., до 22%, тогда как в минувшем году они увеличились на 2 п. п.

Эксперты оценивают, что общие расходы банков на ИТ в 2025 году могут превысить 2 трлн руб. «Для крупных банков годовые ИT-расходы оцениваются в 1–1,5 трлн руб., что составляет 26% от их операционных расходов в 5–6 трлн руб., средние банки потратили примерно 200–400 млрд руб. в год, а небольшие банки уложились в 100–300 млрд руб.»,— оценивает ведущий бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Мария Мееревич. Заместитель гендиректора Angara Security Илья Четвертнев обращает внимание, что ИТ-расходы в банках в первую очередь приходятся на сопровождение текущих платформ (дистанционное банковское обслуживание, платежи, сеть, серверы и системы хранения данных). «Для небольших банков в эту же статью входят обязательные расходы на информационную безопасность и поддержание достаточного уровня киберустойчивости»,— говорит он.

Эксперты отмечают, что дополнительное давление на кредитные организации оказывает переход на отечественное ПО и оборудование, который требует значимых затрат на миграцию, доработку ИТ-архитектуры, тестирование совместимости и поддержание устойчивости обновленной инфраструктуры.

Ключевыми тенденциями на ближайшее время для системно значимых банков являются масштабирование и поддержание баланса между развитием бизнеса и растущими регуляторными требованиями, считает Илья Четвертнев. «Для средних и небольших банков в условиях ограниченных бюджетов и ресурсов особое значение приобретают готовые типовые решения, которые можно быстро внедрить с минимальными доработками»,— отмечает он. При этом в 2026 году у крупнейших игроков высокую долю составят расходы на персонал (46%). Со снижением размера банка будет увеличиваться доля расходов на ПО (до 40% у небольших кредитных организаций).

По мнению госпожи Мееревич, крупные банки до 2030 года направят основной объем средств на развитие ИИ и облачные технологии с ростом 30–35% в год. При этом средние кредитные организации сосредоточатся на импортозамещении ПО с пиком к 2028 году. Небольшие банки продолжат инвестировать в ИБ и базовую инфраструктуру с умеренным ростом 10–15% в год для соблюдения регуляций, считает эксперт.

Отдельную часть структуры ИТ-ресурсов, которые формируют прочие ИТ-затраты, не относящиеся к инфраструктуре, ПО и лицензиям или персоналу, включают расходы на информационную безопасность (ИБ), услуги связи, техподдержку и другие направления. Ранее системный интегратор «Информзащита» оценивал затраты российских банков на обеспечение ИБ в 2025 году в 330–390 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 октября 2025 года). На крупные банки приходилось до половины этой суммы (160–190 млрд руб.), затраты средних банков составляли 90–110 млрд руб., небольших — 30–60 млрд руб.

По оценке «Эксперт РА», в 2026 году доля расходов крупнейших банков на информбезопасность останется неизменной и займет всего 3%, тогда как у банков из топ-50 вырастет с 4% до 6%. «Рост доли расходов на ИБ у банков вне топ-10 обусловлен ограниченным эффектом масштаба, меньшими возможностями распределения затрат по другим направлениям цифрового развития, а также необходимостью выполнения единых регуляторных требований при более узкой ресурсной базе и более низком уровне автоматизации процессов»,— считают авторы обзора.

Максим Буйлов, Юлия Пославская