У петербургского перевозчика выявили 8 нарушений при проверке 38 автобусов

В ходе внепланового рейда в автобусном парке одного из коммерческих перевозчиков Санкт-Петербурга специалисты подведомственного комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» проверили 38 автобусов и зафиксировали восемь нарушений. Поводом для проверки транспорта перед выходом на линию стали многочисленные жалобы пассажиров, рассказали в комтрансе.

Также в мероприятиях участвовала Госавтоинспекция: полицейские осмотрели 20 транспортных средств и вынесли четыре постановления из-за неудовлетворительного технического состояния автобусов и одно из-за отсутствия подписи медика в путевом листе водителя.

В числе замечаний со стороны «Организатора перевозок» указаны загрязнение обивки сидений и салона, а также слабое освещение над дверным проемом. Автобусы, состояние которых признали неудовлетворительным, оставили в парке до устранения недочетов, на маршруты вывели резервный транспорт. Кроме того, водителям провели профилактический инструктаж о соблюдении ПДД.

Артемий Чулков