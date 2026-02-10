В Тюменской области ввели десятый за неделю карантин по бешенству животных

В Тюменской области на части территории села Перевалово (Тюменский МО) введен карантин по бешенству животных, сообщили в информационном центре областного правительства.

С 9 февраля в этом населенном пункте запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных. Также запрещены вывоз и отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.

Это уже десятый карантин по бешенству за неделю на территории региона. Ранее карантин был введен в селе Большое Сорокино, деревнях Сладчанка и Чирки Казанского района, в селе Сосновка Заводоуковского района, в селе Масали Упоровского района, в селе Киева Ялуторовского района, в поселке Богандинский и других населенных пунктах.

Полина Бабинцева