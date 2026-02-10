«Лада» победила «Торпедо» в матче КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе тольяттинской команды в третьем периоде отличились Иван Савчик, Алекс Коттон и Андрей Алтыбармакян. Единственную шайбу у «Торпедо» забросил Егор Виноградов.

«Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков. «Торпедо» с 69 баллами находится на четвертой позиции.

Андрей Сазонов