«Лада» победила «Торпедо» в матче КХЛ
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В составе тольяттинской команды в третьем периоде отличились Иван Савчик, Алекс Коттон и Андрей Алтыбармакян. Единственную шайбу у «Торпедо» забросил Егор Виноградов.
«Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков. «Торпедо» с 69 баллами находится на четвертой позиции.