Александр Гуцан прибыл в Турцию с рабочим визитом

Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Турцию. Он проведет переговоры с руководителями профильных ведомств республики. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Господин Гуцан встретится с генпрокурором Турции, а также с министром юстиции страны Йылмазом Тунчем. Российская и турецкая стороны планируют подписать международные документы, направленные на укрепление и дальнейшее развитие двусторонних отношений между генеральными прокуратурами стран.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что Россия регулярно принимает участие в российско-турецких консультациях. Стороны обсуждают вопросы выдачи и правовой помощи, а также правоохранительное содействие по уголовным делам.