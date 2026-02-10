FT: ЕК предложила запретить все российские криптовалютные платформы и транзакции

Европейская комиссия (ЕК) предложила запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь использование российских активов вне традиционной банковской системы для обхода санкций. Об этом сообщила The Financial Times (FT) со ссылкой на документ ЕК.

По данным документа, Брюссель планирует запретить все криптовалютные платформы, созданные в РФ. Мера рассматривается как альтернатива выборочному включению в санкционные списки конкретных российских компаний, передает FT. Еврокомиссия считает, что подобные списки малоэффективны, поскольку создаются новые структуры для обхода санкций. Власти ЕС утверждают, что криптоплатформы РФ используются для содействия торговле товарами, применяемыми в конфликте против Украины.

В рамках 19-го пакета антироссийских санкций в октябре 2025 года в санкционный список ЕС были включены такие криптобиржи, как Grinex, а также платформа Payeer и компания Old Vector, запустившая стейблкоин А7А5. Меры направлены на борьбу с обходом ограничений и закрытие «финансовых лазеек», в том числе с использованием криптовалют. Сейчас ЕС готовит 20-й пакет санкций против России.