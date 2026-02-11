У банков пропал аппетит
В Петербурге доля неодобрений банками розничных кредитов в январе выросла до 80,5%
Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в январе 2026 года в Петербурге выросла на 5,1% и составила в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 80,5%. В Ленобласти год к году показатель также увеличился на 4%, достигнув 81,8%. Эксперты связывают тенденцию с ужесточающейся регуляторикой и ухудшением кредитного качества заемщиков, прогнозируя дальнейшее снижение доли одобрений во всем розничном сегменте кредитования. Исключением может стать рынок ипотеки.
Доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в целом по России в январе 2026 года выросла на 4,4% до 82,7%
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в целом по России в январе 2026 года выросла на 4,4% до 82,7% (в январе 2025 года — 78,3%). При этом по сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился незначительно — на 0,1% (в декабре 2025 года — 82,6%). В последние четыре месяца объем неодобренных кредитов стабилизировался на уровне 82–83%, следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В Петербурге доля отказов в январе год к году выросла на 5,1% (с 75,4 до 80,5%), в Ленобласти на 4,0% (с 77,8 до 81,8%).
В декабре прошлого года отказы на потребкредиты в городе, как и в регионе, составляли 74,6 (+ 3,5 и + 0,9% соответственно), на товарные кредиты — в городе 86,3% (+ 5,8%), а в регионе — 88% (+ 6,1%). Количество выданных кредитных карт за этот период в Петербурге также снизилось на 4,9%, до 54,9 тыс., в Ленобласти напротив увеличилось: на 6,4%, до 18,2 тыс.
В конце 2025 — начале 2026 года одобрение банками заявок на розничные кредиты стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску, а снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В прошлом году ЦБ РФ начал постепенное снижение ключевой ставки в июне до 20%, а после продолжил: в июле — до 18% и в сентябре — до 17%. В октябрь «ключ» понизили до 16,5%, а в декабре — до 16% годовых.
Отраслевой эксперт, кандидат экономических наук Ольга Горюкова, помимо фактора присутствия в текущем объеме заявок клиентов с повышенной долговой нагрузкой и просрочкой по действующим кредитным обязательствам, также связывает рост отказов с ужесточением проверки финансовыми организациями заемщиков на предмет мошенничества.
Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев говорит, что тенденция снижения риска аппетита банков продиктована ужесточающейся регуляторикой и ухудшением кредитного качества заемщиков. Банки видят, что кредитные качества заемщиков нужно оценивать иначе, чем раньше, но в то же время регуляторика способствует тому, что эти заемщики становятся для банка просто нецелесообразными, как клиенты по потребкредитам, рассуждает господин Самиев.
В первом квартале 2026 года будет наблюдаться дальнейшее снижение доли одобрений, соответственно, и рост доли отказов во всем розничном сегменте кредитования, прогнозирует эксперт. Госпожа Горюкова также считает, что ситуация вряд ли изменится в ближайшей перспективе, а уровень отказов по розничным продуктам будет сопоставим с текущими показателями. Исключением может стать рынок ипотеки, где возможно некоторое оживление и снижение процентных ставок, что положительно скажется на одобрении.