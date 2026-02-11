У банков пропал аппетит

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в январе 2026 года в Петербурге выросла на 5,1% и составила в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 80,5%. В Ленобласти год к году показатель также увеличился на 4%, достигнув 81,8%. Эксперты связывают тенденцию с ужесточающейся регуляторикой и ухудшением кредитного качества заемщиков, прогнозируя дальнейшее снижение доли одобрений во всем розничном сегменте кредитования. Исключением может стать рынок ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в целом по России в январе 2026 года выросла на 4,4% до 82,7%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в целом по России в январе 2026 года выросла на 4,4% до 82,7%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в целом по России в январе 2026 года выросла на 4,4% до 82,7% (в январе 2025 года — 78,3%). При этом по сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился незначительно — на 0,1% (в декабре 2025 года — 82,6%). В последние четыре месяца объем неодобренных кредитов стабилизировался на уровне 82–83%, следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В Петербурге доля отказов в январе год к году выросла на 5,1% (с 75,4 до 80,5%), в Ленобласти на 4,0% (с 77,8 до 81,8%).

В декабре прошлого года отказы на потребкредиты в городе, как и в регионе, составляли 74,6 (+ 3,5 и + 0,9% соответственно), на товарные кредиты — в городе 86,3% (+ 5,8%), а в регионе — 88% (+ 6,1%). Количество выданных кредитных карт за этот период в Петербурге также снизилось на 4,9%, до 54,9 тыс., в Ленобласти напротив увеличилось: на 6,4%, до 18,2 тыс.

В конце 2025 — начале 2026 года одобрение банками заявок на розничные кредиты стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску, а снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В прошлом году ЦБ РФ начал постепенное снижение ключевой ставки в июне до 20%, а после продолжил: в июле — до 18% и в сентябре — до 17%. В октябрь «ключ» понизили до 16,5%, а в декабре — до 16% годовых.

Отраслевой эксперт, кандидат экономических наук Ольга Горюкова, помимо фактора присутствия в текущем объеме заявок клиентов с повышенной долговой нагрузкой и просрочкой по действующим кредитным обязательствам, также связывает рост отказов с ужесточением проверки финансовыми организациями заемщиков на предмет мошенничества.

Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев говорит, что тенденция снижения риска аппетита банков продиктована ужесточающейся регуляторикой и ухудшением кредитного качества заемщиков. Банки видят, что кредитные качества заемщиков нужно оценивать иначе, чем раньше, но в то же время регуляторика способствует тому, что эти заемщики становятся для банка просто нецелесообразными, как клиенты по потребкредитам, рассуждает господин Самиев.

В первом квартале 2026 года будет наблюдаться дальнейшее снижение доли одобрений, соответственно, и рост доли отказов во всем розничном сегменте кредитования, прогнозирует эксперт. Госпожа Горюкова также считает, что ситуация вряд ли изменится в ближайшей перспективе, а уровень отказов по розничным продуктам будет сопоставим с текущими показателями. Исключением может стать рынок ипотеки, где возможно некоторое оживление и снижение процентных ставок, что положительно скажется на одобрении.

Владимир Колодчук