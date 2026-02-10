КГИОП признал дачу Данилевского в Ушково региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга присвоил статус регионального памятника даче Данилевского, расположенной в поселке Ушково на Приморском шоссе, 619/2. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Архитектурный комплекс был построен в 1913 году по проекту инженера Владимира Орловского. Главное здание представляет собой двухэтажную дачу с мансардой, выполненную в стиле необарокко с элементами декора, отсылающими к петровской эпохе. Рядом расположена служебная постройка каркасного типа, которая исторически использовалась как кухня и сторожка.

В начале XX века поселок Ушково стал популярным местом среди творческой интеллигенции. Известно, что на даче бывали писатель Леонид Андреев и художник Николай Рерих. После революции дача Данилевского перешла в ведение Комиссии по управлению собственностью иностранцев.

В настоящее время объект формально закреплен за детским садом № 36 Петроградского района в качестве летней дачи, но фактически не используется. Последний капитальный ремонт проводился в 2006 году. Присвоение статуса памятника позволит обеспечить сохранность этого историко-архитектурного комплекса.

Андрей Маркелов