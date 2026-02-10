Медсправкам предписано не подделываться

Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, направленных на противодействие нелегальной миграции. Прибывшим в Россию на работу и учебу иностранцам на длительные сроки предписывается пройти тесты на ВИЧ и наркотики в течение месяца под угрозой штрафов в размере 25–30 тыс. руб. Медорганизации обяжут в течение суток загружать справки в цифровой реестр Минздрава. В УК РФ вводится наказание за подделку, сбыт и покупку фальшивых медсправок — до восьми лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», КоАП и УК РФ в Госдуму 16 января внесла группа из 427 депутатов всех фракций. Три законопроекта «соединены общей логикой» противодействия нелегальной миграции, заявила 10 февраля, выступая в Госдуме, соавтор, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая (ЕР).

Согласно первому документу, прибывающих в страну на работу, учебу или с другими целями иностранцев на срок свыше 90 дней обяжут проходить медицинские тесты на употребление наркотиков, ВИЧ и наличие других опасных заболеваний в течение месяца после въезда (а при длительном пребывании — ежегодно). Госпожа Яровая напомнила, что к опасным заболеваниям относят туберкулез, лепру и сифилис, вскоре в список добавят и гепатит. По словам вице-спикера, «удельный вес» таких заболеваний у приезжающих в РФ иностранцев выше в 1,5–15 раз в зависимости от вида заболевания (в сравнении с гражданами РФ).

В КоАП появится наказание за отказ и уклонение от таких тестов — штраф в размере 25–50 тыс. руб. и выдворение из страны (сегодня санкций за это нет, а трудового мигранта можно лишь оштрафовать на 5 тыс. руб. за незаконную работу).

Сейчас справки иностранцы должны получать при выдаче разрешения на работу и временное проживание, патента или вида на жительство, причем могут делать это в более щадящие сроки (от 30 до 90 дней).

Отдельный блок поправок посвящен медицинским организациям, которые должны будут подписывать результаты тестов мигрантов электронной подписью и в течение суток загружать в цифровой реестр Минздрава. МВД и Роспотребнадзор на основе этой информации смогут оперативно выдворять иностранцев с опасными заболеваниями из страны. Вводится запрет для медорганизаций передавать третьим лицам полномочия по проведению тестов (так депутаты надеются бороться с серым рынком справок), за нарушение этого правила будет применяться штраф на сумму до 1 млн руб. Переход от бумажных справок к электронным «сделает невозможным подделку документов», считает Ирина Яровая.

По данным ФСБ РФ, в 2025 году иностранцы (в основном из Казахстана, Узбекистана и Китая) совершили 15,6 млн поездок в РФ (в 2024 году — 16,7 млн). По данным МВД, число иностранных граждан в России на начало 2026 года сократилось до 5,7 млн человек (минус 10% год к году).

В УК РФ появится отдельное наказание за подделку, сбыт и приобретение фальшивых медсправок об отсутствии опасных и инфекционных заболеваний. Так, за их сбыт и покупку по интернету группой лиц или с использованием служебного положения предлагается лишать свободы на срок от трех до шести лет (со штрафом до 2 млн руб.), а если это повлекло массовое заражение — на срок от четырех до восьми лет (со штрафом до 3 млн руб.). Сейчас сбыт поддельных справок карается по ст. 327 УК РФ: виновным грозит до двух лет лишения свободы. Адресатами поправок могут стать как иностранцы, так и учителя, врачи и работники детсадов, использующие, например, поддельные медкнижки. Граждане хотят быть «абсолютно уверены» в справке человека, допущенного к определенной работе, дала понять Ирина Яровая: «Что в детской столовой не будет работать человек с открытой формой туберкулеза — а такие прецеденты были».

В ходе обсуждения поправок в Госдуме депутата Алексея Куринного (КПРФ) заинтересовало, какое число иностранцев «будет "отбраковано"» по новым нормам. А его однопартийца Евгения Бессонова взволновало, кто будет платить за прохождение тестов и станут ли проверять въезжающих в РФ иностранцев психиатры. Госпожа Яровая лишь сказала, что в 2025 году опасные заболевания были выявлены у 4,5 тыс. приезжих, что вице-спикер охарактеризовала как «большую цифру». При этом депутат напомнила, что в части оплаты анализов «вопросы урегулированы давно» — за это платит мигрант или его работодатель. Вопрос о тестах психиатрами она оставила без комментариев.

Все три законопроекта были приняты Госдумой в первом чтении единогласно.

Александр Воронов