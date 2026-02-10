Открытое горение потушили в жилой восьмиэтажке в центре Москвы

Открытое горение потушили в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в мессенджере Max. По данным министерства, восемь человек пострадали. Директор городского центра медицины катастроф Петр Давыдов сообщил ТАСС о 10 пострадавших, из них трое — дети.

По данным МЧС, из пожара спасли 35 человек. По информации ТАСС, одного взрослого и одного ребенка госпитализировали. Собеседник агентства из оперативных служб сообщил, что при тушении пострадал один пожарный. Агентство «Москва» сообщает, что медики на месте оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», число пострадавших при пожаре достигло 12. Среди них — четыре ребенка.

В столичном дептрансе предупредили, что из-за пожара движение в городе перекрыто в обоих направлениях от улицы Красная Пресня до улицы Ходынская. Временно изменены трассы следования маршрутов 418, м32 и м34.