Интернат-ресурс

В Нижнем Новгороде начали судить бывшего директора интерната «Надежда» для детей с особенностями развития Михаила Жинько, обвиненного в превышении полномочий и растрате. Кандидат педагогических наук раздал земли социального учреждения под частные гаражи, оплатил им электричество и земельный налог из бюджета интерната, фиктивно нанял сотрудников и незаконно заключил договор подряда с фирмой собственной дочери, полагает следствие. Ущерб от действий подсудимого оценили в 141,8 млн руб. Михаил Жинько не признал вину по всем шести эпизодам и сообщил, что привлек инвесторов для развития детдома, построил общежитие для сирот, а гаражи возведены законно. Суд отказался возвращать его уголовное дело прокурору из-за процессуальных нарушений. Ранее Михаил Жинько фигурировал как взяткодатель в уголовном деле экс-министра соцполитики Натальи Исаевой.

Михаил Жинько почти 40 лет руководил интернатом

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего директора государственного интерната для детей с особенностями развития «Надежда» Михаила Жинько, который возглавлял социальное учреждение с 1986 года. Ему вменили в вину шесть преступлений, связанных с превышением должностных полномочий, растратой имущества и бюджета детдома. В 1995 году по инициативе подсудимого мэр Иван Скляров поручил автозаводскому исполкому передать в бессрочное пользование интернату четыре земельных участка на проспекте Ильича площадью 3,3 га под станцию техобслуживания и гаражи для сотрудников детдома, следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде.

Эту землю Михаил Жинько без согласия собственников предоставил частникам, которые незаконно построили на ней более 600 гаражей и платили интернату членские взносы как участники кооператива.

Следствие полагает, что собранные с частников деньги подсудимый расходовал по своему усмотрению. В итоге ущерб министерству имущества Нижегородской области превысил 141,8 млн руб..

Действия бывшего директора детдома по этому эпизоду квалифицировали по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Земельный налог за участки под гаражами оплачивался из бюджета интерната: только в 2021–2023 годах бюджет детдома выплатил 7,8 млн руб.. Следствие посчитало это превышением должностных полномочий экс-директором «Надежды» (ст. 286 УК РФ), который за счет социального учреждения решил скрыть раздачу земли частникам.

Также в 2020–2024 годах интернат оплачивал электроэнергию по договору с АО «Волгаэнергосбыт» за нелегальный гаражный кооператив, который не компенсировал детдому эти расходы. Ущерб по этому эпизоду особо крупной растраты превысил 2,6 млн руб., подсчитал гособвинитель. Еще 1,5 млн руб., по версии следствия, были похищены в 2021–2024 годах по фиктивным договорам трудоустройства двух знакомых Михаила Жинько.

Наконец в 2022 году подсудимый без торгов заключил 14 контрактов стоимостью 4,6 млн руб. на капитальный ремонт детдома с ООО «Надежда-НН» собственной дочери Надежды Шакуровой как с единственным поставщиком. Директор детдома превысил полномочия и лишил других потенциальных поставщиков возможности поучаствовать в торгах, отметил гособвинитель.

Как писал «Ъ-Приволжье», эти контракты прокуратура Нижегородской области аннулировала в арбитражном суде: представители надзорного ведомства доказали, что контракты были подписаны с аффилированным юрлицом, а Михаил Жинько допустил конфликт интересов. В итоге суд посчитал их ничтожными сделками.

Подсудимый не признал вину по всем эпизодам. Он уточнил, что областные министерства социальной политики и имущества «не имеют никакого отношения» к земельным участкам, а следствие «перепутало все года».

Михаил Жинько утверждал, что гаражи были построены на границах земельных участков вместо забора интерната, землю выделяли для нужд СТО автомобилей для инвалидов, и нарушений нет. Он заявил, что построил для сирот общежитие, мастерские для обучения и еще два десятка объектов, а также купил им квартиры в домах, которые возвели привлеченные им инвесторы. Дома, котельные и гаражи ежегодно приносили интернату миллионные доходы, все средства тратились на развитие детдома, заверил Михаил Жинько.

Адвокат Сергей Прометов попросил суд вернуть уголовное дело прокурору. Защитник настаивал, что протокол об ознакомлении Михаила Жинько с уголовным делом составили без адвоката, и обвиняемый отказался его подписать. Однако суд не нашел оснований для возвращения дела.

Судебное следствие в отношении 76-летнего кандидата педагогических наук продолжится 24 февраля допросом потерпевших из числа сотрудников интерната. Затем суд изучит доказательства и допросит подсудимого.

Ранее Михаил Жинько фигурировал в уголовном деле экс-министра соцполитики Нижегородской области Натальи Исаевой, осужденной за взятку: по фабуле дела, через ООО «Надежда-НН» он поставил стройматериалы для дома чиновницы в Богородском округе и помог с ремонтом ее служебной квартиры в Нижнем Новгороде, в которой жила подруга министра. В ходе расследования дела министра выяснилось, что с помощью взятки Михаил Жинько решил скрыть нарушения в интернате и избежать увольнения. Советник губернатора Анна Федермессер рассказывала, что Михаил Жинько хотел с ней «дружить», предлагая долю в строящемся доме, квартиру или помощь со стройматериалами: выяснилось, что воспитанники детдома работали на стройках.

Роман Рыскаль