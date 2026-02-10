Бывшего пиар-менеджера «Роснефти» приговорили к 7,5 годам за вымогательство

Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего замдиректора департамента информации и рекламы «Роснефти» Александра Терентьева к 7,5 года колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом передает корреспондент РБК.

По данным следствия, Терентьев, который влиял на редакционную политику Telegram-канала «Держиморда», и его сообщники — диджитал-директор компании «Главный советник. Регион» Роман Маринец и администраторы сети Telegram-каналов Вилдан Ямбушев и Антон Перов — вымогали у бывшего вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина денежные средства. Сообщников Терентьева суд приговорил к семи годам лишения свободы.

По данным следствия, в 2023 году господин Хромушин заплатил администраторам канала «Держиморда» более 70 тыс. руб. собственных сбережений за публикацию позитивных постов о его деятельности. Однако администраторы отказались удалять бывшие посты о работе вице-губернатора и предложили заключить контракт на публикацию позитивных материалов (10–12 тыс. руб. каждая). Господин Хромушин отказался сотрудничать и обратился в правоохранительные органы, посчитав такое предложение вымогательством.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2023 года. Тогда же были задержаны Роман Маринец и Вилдан Ямбушев. Через месяц правоохранительные органы задержали администратора канала Антона Перова и Александра Терентьева. Фигуранты не признали вину.