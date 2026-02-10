Конкурсный управляющий «Треста №14» хочет получить вознаграждение свыше 40 млн рублей

Олег Касьянов, конкурсный управляющий ПАО «Трест №14», обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением об определении суммы процентов. Как следует из материалов дела, он рассчитывает получить более 40,772 млн руб. Как следует из материалов суда, рассмотрение заявления по существу состоится 24 февраля текущего года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «Трест №14» - некогда один из крупнейших застройщиков в Прикамье. В 2019 году ФНС обратилась с заявлением о признании общества несостоятельным. Сумма требований кредитора составляла свыше 218 млн руб., из которых 186,2 — сумма основного долга. В 2021 году «Трест №14» был признан банкротом. Стороны обсуждали возможность заключения мирового соглашения, но в итоге переговоры к успеху не привели.