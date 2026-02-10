Британия продлила разрешение на бизнес с болгарскими «дочками» ЛУКОЙЛа

Великобритания продлила до 13 августа временную лицензию на операции с болгарскими дочерними компаниями ЛУКОЙЛа. Это следует из изменений в документах на сайте британского Минфина.

Лицензию власти Великобритании выдали 14 ноября. Срок действия лицензии должен был истечь 14 февраля. Она разрешает британским компаниям проводить операции с:

дистрибьютором болгарского топлива, полимеров и нефтехимической продукции Lukoil Bulgaria EOOD;

предприятием по переработке нефти на Балканском полуострове Lukoil Neftochim Burgas AD;

компанией по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD;

компанией по заправке судов в болгарских портах Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.

Британия ввела санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» 15 октября. В Минфине пояснили, что ограничения связаны с ведением бизнеса в интересах правительства России. Посольство РФ предупредило, что такие санкции грозят дестабилизировать международные энергетические рынки.