С Кипра просят выдачи

Комитет кредиторов обанкротившегося Экопромбанка намерен найти подрядчика, который займется поиском бенефициаров кипрской компании Sirelana. Почти десять лет назад в пользу банка с нее было взыскано свыше $17 млн и 6,312 млн евро. Sirelana, как говорят источники «Ъ-Прикамье», занималась на Кипре торговлей минеральными удобрениями. После отзыва у банка лицензии она прекратила операционную деятельность и, возможно, была ликвидирована. Собеседники не исключают, что Sirelana могла контролироваться экс-совладельцем Экопромбанка Петром Кондрашевым или бывшим главой наблюдательного совета Сергеем Макаровым. Также подрядчик должен оценить перспективы привлечения бенефициаров к субсидиарной ответственности. Эксперты считают, что взыскать с них деньги невозможно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий Экопромбанка представил комитету кредиторов должника информацию об итогах отбора неаккредитованной организации на право оказания услуг в рамках процедуры банкротства. Как следует из сообщения на сайте Агентства по страхованию вкладов, подрядчик должен оценить обстоятельства и возможность привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших деятельность должника банка — «иностранного юридического лица». Если основания для этого будут найдены, то он должен организовать судебную работу. Из предыдущих сообщений АСВ известно, что отбор был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» источник, близкий к комитету кредиторов Экопромбанка, его члены с помощью организации намерены установить бенефициаров зарегистрированной на Кипре компании Sirelana Trading Co. Limited. По словам собеседника, без привлечения специального подрядчика выяснить это практически невозможно. Он пояснил, что до отзыва лицензии у Экопромбанка Sirelana Trading вела активную деятельность по торговле минеральными удобрениями. Затем появилась информация о ликвидации, но подтвердить это юридически якобы пока не удалось.

По данным сайта OpenCorporates, компания Sirelana Trading Co. Limited была зарегистрирована на Кипре в 1996 году. Формально она управлялась так называемым профессиональным директором, информация о ее собственниках в открытых источниках не раскрывается. В материалах АСВ Sirelana в числе других компаний фигурирует как юрлицо, которому были предоставлены ничем не обеспеченные кредиты. Это стало одной из причин отзыва у банка лицензии.

В 2014 году АСВ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с Sirelana задолженности по кредитному договору в общей сумме свыше 960,286 млн руб. Из материалов дела следует, что он был заключен в 2010 году изначально на $15,189 млн со сроком возврата до 20 сентября 2014 года. Позже валюта кредита менялась несколько раз в рамках допсоглашений. Своих обязательств по договору заемщик не выполнил. Весной 2016 года иск был удовлетворен в полном объеме. Летом того же года АСВ получило исполнительный лист, а осенью суд поручил Минюсту РФ направить документы в компетентный суд Республики Кипр для исполнения решения российских коллег. Позже агентство безуспешно пыталось добиться списания задолженности как нереальной к взысканию.

История с исполнением судебного акта получила продолжение в 2023 году. Тогда управление Минюста РФ со ссылкой на МИД Кипра сообщило, что Sirelana находится в стадии ликвидации. В конце прошлого года представитель АСВ направил через министерство в кипрский МИД письмо о том, что актуальность принудительного исполнения судебного акта по взысканию задолженности сохранена.

Источник «Ъ-Прикамье» не исключает, что Sirelana могла быть подконтрольна бывшему совладельцу Экопромбанка Петру Кондрашеву или экс-председателю наблюдательного совета кредитной организации Сергею Макарову. В России господин Кондрашев находится в розыске в рамках уголовного дела о мошенничестве, в апреле прошлого года суд удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте. Бывший банкир в феврале 2020-го улетел в Австрию и с тех пор на родину не возвращался. Сергей Макаров в 2017 году был признан банкротом по заявлению АСВ. К тому времени его задолженность перед АКБ «Экопромбанк» и ФНС оценивалась в более 900 млн руб. Имущество должника было реализовано.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит полагает, что привлечь бенефициаров Sirelana к субсидиарной ответственности не получится. «В ситуации с привлечением АСВ все еще сложнее,— полагает он,— поскольку, помимо вопроса о сроке давности, надо доказывать, что АСВ виновно в том, что конкурсная масса не пополнилась деньгами. На практике это почти невозможно».

Советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов говорит, что судебное решение 2016 года устанавливает задолженность кипрской компании. Само по себе оно не позволяет автоматически привлечь к ответственности бенефициаров этой компании. «Для этого необходимо доказать в отдельном процессе, что контролирующие лица действовали недобросовестно, например выводили активы, что привело к невозможности погасить долг. Такие требования обычно рассматриваются в рамках дела о банкротстве должника»,— объясняет эксперт.

По мнению эксперта, напрямую с АСВ взыскать средства после решения в отношении кипрской компании нельзя. «Однако если агентство, выступая в роли ликвидатора банка, не предприняло необходимых мер для взыскания этой дебиторской задолженности, его действия (бездействие) могут быть оспорены в арбитражном суде в рамках дела о банкротстве Экопромбанка»,— рассказывает юрист. По его словам, путь к удовлетворению требований кредиторов лежит как через инициацию процедуры банкротства кипрского заемщика, так и через активное участие в банкротстве самого банка для контроля работы ликвидатора.

Дмитрий Астахов