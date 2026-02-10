Группа «Т-Технологии» приобрела Московскую школу программистов. Школа стала частью образовательной платформы «Т-Образование». Цель объединения — масштабировать готовую образовательную инфраструктуру МШП, включая опытную команду, методику и ИТ-платформу школы, при помощи ресурсов группы «Т-Технологии». На создание такого проекта с нуля потребовалось бы более пяти лет и значительные ресурсы. Это даст школьниками по всей России и за рубежом больше возможностей для получения высококачественного системного образования. Группа планирует открывать новые очные учебные центры в крупнейших городах России.

Компания Exeed объявила о продлении зимней сервисной кампании до 28 февраля. Владельцы автомобилей Exlantix могут бесплатно воспользоваться услугами, которые позволят усилить защиту машин от воздействия холода, осадков и реагентов.

Котировки Kering, владельца таких люксовых брендов, как Gucci, YSL и Balenciaga, взлетели на 14%, что стало самым резким ростом с 2020 года. Хотя группа сообщила о падении продаж, ее результаты оказались лучше ожиданий рынка. По мнению инвесторов, новое руководство вернет группу к росту.