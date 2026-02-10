В Нидерландах 15 человек арестованы за подстрекательство к терроризму в TikTok
Прокуратура Нидерландов объявила об аресте 15 человек, обвиняемых в «подстрекательстве к терроризму». Арестованные распространяли в соцсети TikTok пропагандистские материалы «Исламского государства» (ИГ; признана в РФ террористической и запрещена), утверждает прокуратура.
Четверо из арестованных несовершеннолетние. Тринадцать из них являются гражданами Сирии, а четверо — гражданами Нидерландов. У некоторых из задержанных двойное гражданство, отмечает прокуратура.
Расследование, как сообщает прокуратура, началось в августе 2025 года, когда полиция Гааги обнаружила аккаунт в TikTok, распространявший «пропаганду терроризма с субтитрами на нидерландском языке». Полиция сообщила, что продолжает расследование и не исключает новых арестов.