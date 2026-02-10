Более 250 малых предприятий Урала отправили грузы через Центр продажи услуг РЖД

В 2025 году свою продукцию через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Свердловской железной дороге (СвЖД) отправили 279 предприятий — это на 74 больше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе СвЖД. Из них 159 воспользовались услугой доставки по договорам, которые были заключены впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Всего в прошлом году объем грузоперевозок, оформленных через ЦПУ, превысил 1,1 млн тонн, а в январе услугами центра воспользовались 75 клиентов — из них девять впервые. Основными клиентами ЦПУ являются предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) и индивидуальные предприниматели. Помимо услуги перевозки, они заказывают доставку грузов «от двери до двери», предоставление подвижного состава, оформление пакета перевозочных документов, интересуются терминально-складскими сервисами.

Чаще всего предприятия отправляют строительную и лесную продукцию, промышленное оборудование и другие грузы. Например, из Пермского края в Екатеринбург доставили балку мостового крана длиной 33 м для производителя грузоподъемного оборудования. Карьер в Краснотурьинске (Свердловская область) отправил концентрат драгоценных руд на Дальний Восток. Для компании из Тюмени была организована доставка дробленого гороха в составе контейнерных поездов в Китай.

Ирина Пичурина