В Перми средняя стоимость свидания составляет 5,4 тыс. рублей

В краевой столице доля ресторанов, подходящих по атмосфере для свидания, составляет 14,3%. Об об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС. По этому показателю Пермь среди российских городов занимает пятое место. По данным авторов исследования, средняя стоимость свидания, в которую включен ужин на двоих и букет роз, — 5432 руб. На среднюю зарплату пермяки могут позволить себе провести 15 свиданий.

Наиболее высокая доля ресторанов для свиданий кроме Перми — в Новосибирске (22,9%), Омске (22,8%), Челябинске (16,8%) и Уфе (15,1%). В эту категорию заведения включил искусственный интеллект на основе анализа интерьеров, освещения и отзывам посетителей о проведённых романтических вечерах. Дешевле всего свидание обойдется в Воронеже (4 594 ), Уфе (4 603 руб.) и Челябинске (4 823 руб.). Дороже всего — в Москве (6 975 руб.), Санкт-Петербурге (5 942 руб.) и Красноярске (5 893 руб.).