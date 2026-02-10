Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»

Новая аниме-адаптация культовой манги «Призрак в доспехах» будет выходить в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» одновременно с премьерой в Японии. Первые серии появятся на стриминге в июле 2026 года, сообщила пресс-служба кинотеатра. Права на показ приобрела студия DEEP.

Новую версию создает студия Science SARU, известная по аниме «Дандадан» и полнометражному «Ину-о: Рождение легенды», которая была номинирована на «Золотой глобус». Режиссером выступит Моко-Чан, ранее ассистировавшая режиссеру «Дандадана». За дизайн персонажей отвечает Сюхэй Ханда, работавший над «Академией ведьмочек» и «Спригганом».

Авторы поставили цель вернуться к визуальному и идейному духу оригинальной манги Масамунэ Сиро, изменив стилистику в сторону большей аутентичности.

Первая экранизация «Призрака в доспехах» вышла в 1995 году и считается революционной для своего времени, а в 2017 году появилась голливудская версия с Скарлетт Йоханссон в главной роли.