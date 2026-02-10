Связанные одним списком

Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон «О связи» 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Меры направлены на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи, придется отказаться: когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы.

Но насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, — большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин: «Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать. Ведь появится база правильных устройств, которые привязаны к конкретным людям, и она может куда-нибудь утечь.

Второе — это дополнительные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать данные. Нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами. Кроме того, неясно, например, гаджеты принадлежат одной семье? А если так, то это может означать наличие нескольких договоров об оказании услуг связи, причем у разных операторов».

Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники “Ъ FM” на рынке отмечают, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате подпадут и настоящие собственники устройств.

Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов: «Это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России и не только. Если телефон окажется в роуминге, это неизбежно увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу. Будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам».

В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее, значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов: «Там может быть такая "морковка", которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим. Она заключается в том, что если аппарат зарегистрирован по IMEI, то он будет работать полноценно, когда включается режим "белого списка". Но это пока публично нигде не озвучивалось. В целом это было бы балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет».

При этом создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Что будет с теми, кто приезжает краткосрочно? Например, с туристами, у которых уже сейчас непростая история с регистрацией в сети? Будем просто ждать новостей.

Понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, это двоякая инициатива с точки зрения решаемых задач: с одной стороны, это позволяет бороться с "серым" импортом и кражами устройств, но с другой, — безопасность здесь под вопросом».

Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.

Анжела Гаплевская, Андрей Дубков